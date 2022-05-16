Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 16 мая, чтобы принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте главы государства.

Встреча приурочена к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

«Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы», — говорится в сообщении.

Также Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они планируют обсудить вопросы развития кооперации и совместной работы над импортозамещением.

Ранее, 15 мая, руководитель министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ в ближайшие годы будет расширяться. По его мнению, через несколько лет в состав ОДКБ будут входить не шесть стран, а десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других стран.

13 мая глава Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.

В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.