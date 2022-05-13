Лавров заявил о попытках Запада нанести ущерб отношениям стран ОДКБ и ЕАЭС

Западные страны пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Об этом 13 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как заявил российский министр иностранных дел по итогам саммита глав МИД стран СНГ в Душанбе, Россия и партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей. Озвучивая итоги встречи на пресс-конференции, Лавров подчеркнул, что все участники заседания СМИД СНГ высказались за укрепление авторитета Содружества.

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