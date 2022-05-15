Глава минобороны Белоруссии спрогнозировал расширение ОДКБ до десятков стран

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие годы будет расширяться. Такое заявление сделал руководитель Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова приводит газета «Во славу Родины».

Министр рассказал, что проводимая РФ специальная военная операция по защите Донбасса выявила ряд биологических лабораторий, на существование которых указывают существенные доказательства.

«Это следующее направление развития нашей организации — противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты», — сказал он.

По его мнению, через несколько лет в состав ОДКБ будут входить не шесть стран, а десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других стран.

Хренин уточнил, что ОДКБ будет развиваться, поскольку перед ней будут появляться новые вызовы. В их числе он назвал биологические угрозы, наркотрафик, торговлю людьми, терроризм и цветные революции.

13 мая лава Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.

В состав организации входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия и Россия.