Путин принял приглашение Пашиняна посетить Ереван в 2022 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский президент приглашение принял. Об этом говорится в совместном заявлении двух государственных лидеров по итогам переговоров в Ново-Огарево, состоявшихся 19 апреля.

«Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В. Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 года. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в заявлении.

В совместном заявлении также отмечается, что Путин и Пашинян по итогам переговоров выразили уверенность в дальнейшем укреплении «российско-армянского многогранного привилегированного союзничества».

Также стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств — участников содружества.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.