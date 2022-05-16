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В «Яндексе» опровергли переезд штаб-квартиры в Израиль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российская компания «Яндекс» не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы в Израиль. Слухи о возможном переезде в понедельник, 16 мая, опроверг «Известиям» руководитель пресс-службы корпорации Илья Грабовский.

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«Перенос штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы или релокация команд из России не планируется. Офис «Яндекса» в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов», — заявил Грабовский.

Он также добавил, что в «Яндексе» продолжается набор на ряд вакансий, в том числе и в Израиле. Некоторые из них допускают возможность релокации, а компания помогает тем, кто работает удаленно, получать зарплату удобным для них способом.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой о содействии в переводе организации из России в Израиль.

28 апреля компания VK подписала соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». В VK также заявили о необходимости получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» намерен продать два своих сервиса — «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По словам одного из источников, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей».

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