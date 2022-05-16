Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ

В районе острова Змеиный российские средства противовоздушной обороны сбили украинский бомбардировщик Су-24. Об этом 16 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ).

«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», — добавил Конашенков.

По его словам, в районе сел Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и поселка Чернобаевка Херсонской области были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Также Конашенков рассказал, что ВКС России поразили за сутки пять складов ракетно-артиллерийского вооружения Украины и уничтожили до 360 националистов.

По данным Министерства обороны РФ на 16 мая, всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотников, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили ночью 15 беспилотников ВСУ. Кроме того, российскими войсками была перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Степное Херсонской области.

13 мая в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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