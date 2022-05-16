ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления

ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса поразили за сутки пять складов ракетно-артиллерийского вооружения Украины и уничтожили до 360 националистов, сообщил 16 мая официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что также авиация поразила три пункта управления.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики», — рассказал он.

Как продолжил Конашенков, уничтожены свыше 360 националистов, выведено из строя 78 единиц военной техники.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», — подчеркнул он.

Также российские ПВО сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины, отметил он, а в районе острова Змеиный сбит один бомбардировщик Су-24.

В районе сел Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и поселка Чернобаевка Херсонской области были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», добавил представитель Минобороны.

Накануне Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили две пусковые установки С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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