Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) прошлой ночью сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское в ДНР. Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка в ЛНР. Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое в Харьковской области и над островом Змеиный», — рассказал Конашенков.

Он также сообщил, что российскими войсками перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Степное Херсонской области, а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

10 мая Минобороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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