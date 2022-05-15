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Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) прошлой ночью сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское в ДНР. Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка в ЛНР. Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое в Харьковской области и над островом Змеиный», — рассказал Конашенков.

Он также сообщил, что российскими войсками перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Степное Херсонской области, а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

10 мая Минобороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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