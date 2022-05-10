МО РФ показало работу ЗРС С-300В и ПЗРК «Игла» в ходе спецоперации

Минобороны России 10 мая показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации Москвы по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве уточнили, что ЗРС С-300В предназначена для защиты от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ЗРС С-300В сбивают в основном украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

«Такое количество сбитых Bayraktar говорит о слаженной работе не только расчетов, но всей батареи. [Радиолокационная] станция ищет цели, берет их на сопровождение, а расчет пусковой установки готовит ракеты, производит пуски, подсвет целей и т.д.», — объяснил начальник расчета пусковой установки С-300В Иван.

По словам командира батареи Николая, многоканальная станция наведения ракет может сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.

«В ходе проведения специальной военной операции противник нас ничем не удивил. Это обычные воздушные цели. Для этой зенитной ракетной системы ничего нового мы для себя не открыли», — уточнил он.

На вооружении подразделений ПВО Западного округа также есть переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

«Выполняю задачи по воздушной разведке. Их отлично видно. Докладываю об обнаружении цели и передаю ее координаты. Видели, как Bayraktar подбили. Обломки падали рядом с нашей позицией. Готовы поразить все цели, в том числе и БЛА Bayraktar», — сказал командир отделения поста воздушного наблюдения Иван.

В ходе своей работы зенитчики сменяют друг друга, поскольку задачи по уничтожению целей требуют постоянной концентрации внимания.

В понедельник, 9 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВС уничтожили высокоточными ракетами «Оникс» шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 украинской армии в Одесской области.

6 мая российские военные высокоточными ракетами уничтожили склад боеприпасов украинских войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области ВС РФ уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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