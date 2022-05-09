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Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой

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Фото: commons.wikimedia.org/Дима Сергиенко
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Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами «Оникс» шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 украинской армии в Одесской области. Об этом 9 мая рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома Червоноглинское высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24», — рассказал Конашенков.

Также в понедельник в Минобороны РФ рассказали об отражении атаки Вооруженных сил Украины на остров Змеиный. В ведомстве рассказали, что в течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Однако украинская провокация была сорвана Вооруженными силами РФ. В Минобороны указали, что противник понес большие потери.

7 мая российские военные уничтожили в Харьковской области поставленное украинским бойцам вооружение из США и стран Европы. За день до этого, 6 мая, ВС России высокоточными ракетами уничтожили склад боеприпасов украинских войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области ВС РФ уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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