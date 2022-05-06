Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России в пятницу, 6 мая, высокоточными ракетами уничтожили склад боеприпасов украинских войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области ВС РФ уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Минобороны также добавил, что российские войска поразили 10 опорных пунктов ВСУ.

Накануне Конашенков заявил, что российские артиллеристы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса за прошедшие сутки уничтожили 32 украинских пункта управления и поразили большое количество живой силы противника.

4 мая Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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