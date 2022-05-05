Российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 украинских националистов

В Минобороны России рассказали об успехах российских артиллеристов в ходе специальной военной операции — за прошедшие сутки им удалось удалось уничтожить 32 украинских пункта управления и поразить большое количество живой силы противника. Об этом сообщил в четверг, 5 мая, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорные пункта, районы сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии», — отметил Конашенков.

По данным ведомства, артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожила свыше 600 националистов и 61 единицу вооружения и военной техники.

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