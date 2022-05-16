Корреспондент «Известий» показал работу «Грачей» на спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу штурмовиков Су-25 «Грач», которые обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по точкам ВСУ в входе военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Отмечается, что «Грачи» можгут летать как по одиночке, так и парами, это зависит от стоящей перед ними задачи. Перед нанесением удара штурмовик снижается до высоты ниже крон деревьев, чтобы остаться незамеченным противником, сразу после уходит с линии возможного ответного огня.

Су-25, продемонстрировал журналист, оснащен мощным вооружением различного калибра и назначения. Например, управляемые и неуправляемые ракеты. Всего до 30 видов вооружения в арсенале.

Как отметил штурман авиационной эскадрильи Сергей, для украинских ПВО «Грачи» являются буквально невидимками.

«Наши высоты не позволяют обнаружить цель по радиолокационным каналам. Они не видят нас на таких высотах. А визуально постоянная смена местности», — сказал летчик.

Бывают и ситуации, при которых ВСУ всё же обнаруживают штурмовики. Тогда украинские военные стреляют из «Стингеров».

«Произошел толчок. Загорелся двигатель. Летчик потушил и на одном двигателе вернулся обратно, стрелковое оружие мимо пролетает», — поделился штурман.

«Грач» довольно живучий, уточнили российские военные. Корпус кабины штурмового самолета сделан из титана, для безопасности летчика предусмотрено бронированное стекло.

Кроме того, в случае отказа одной из бортовых систем ее продублирует другая, а на случай дальних перелетов можно повесить дополнительные топливные баки.

13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Он добавил, что в воздухе сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и ДНР.

Двумя днями ранее стало известно, что российская авиация за ночь поразила 93 украинских объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения войск и три склада боеприпасов. Также средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

9 мая в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25. Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Новая Дмитровка.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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