Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ в воскресенье, 15 мая, опубликован на его сайте.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

Другим указом украинский лидер освободил от должности с этого поста Юрия Галушкина.

Причины смены командующего не уточняются.

Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны 1 января текущего года. В 2001-2002 гг. он участвовал в международной миротворческой миссии в Косове, с 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками. С 2020 года был заместителем главного инспектора Минобороны.

Накануне члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области приняли решение сдать оружие и боеприпасы российским военным.

До этого, 12 мая, сдавшийся в плен российским военнослужащим бывший высокопоставленный член теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие.

Ранее, 15 марта, Зеленский назначил новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) Эдуарда Москалева, а ее прежнего руководителя Александра Павлюка — новым главой Киевской областной военной администрации.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».