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В ДНР сообщили о ранении шести мирных жителей при обстреле ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР), по последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще шесть человек, в том числе подросток. Об этом сообщили в воскресенье, 15 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в населенном пункте Павловка пострадал мужчина в возрасте 60 лет, в Никольском — мужчина 56 лет, во Владимировке — мальчик 14 лет и женщина 87 лет, в Волновахском районе — мужчина 68 лет.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1362 человека, в том числе 71 ребенка.

Ранее в этот день сообщалось, что военные ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 48 раз. В результате пострадала 60-летняя жительница Петровского района Донецка.

Этим же утром ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по направлению населенный пункт Новомихайловка – город Донецк три ракеты Бм-21 «Град».

Накануне ВСУ выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч» по направлению населенного пункта Макеевка в ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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