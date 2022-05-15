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Украинские военные за сутки 48 раз обстреляли ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 48 раз. В результате пострадала 60-летняя жительница Петровского района Донецка, рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 323 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирного жителя: женщины 1962 г.р., в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Также повреждения получили 13 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском и Петровском районах, Горловке, Еленовке и Макеевке.

Этим же утром ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по направлению населенный пункт Новомихайловка — город Донецк три ракеты Бм-21 «Град».

Накануне официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов ВСУ. Всего представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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