В Мариуполе восстанавливают работу морского порта. После разминирования периметра началось поднятие со дна судов, которые затопили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Директор Мариупольского морского торгового порта рассказал, что в настоящее время поднят теплоход, который мешал судоходству, а также уничтожены все мины, находившиеся на поверхности воды.

«Осмотрели буквально каждый угол и продолжают это делать. После себя ВСУ оставили много так называемых сюрпризов. Буквально в каждом здании, на каждом углу находили какие-то растяжки, неразорвавшиеся снаряды и прочие взрывные устройства. Сейчас здесь находиться безопасно», — заявил Сафиулин.

Журналист также показал поднятый со дна катер ВСУ, который минировал побережье и в итоге был потоплен в Мариуполе.

Отмечается, что катер не обследовали до конца. Внутрь еще будут заходить саперы. После этого будет принято решение о восстановлении или полной утилизации.

9 мая глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что министерство начало оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Конкретная сумма, которая пойдет на восстановление региона, пока не определена.

С 1 мая МЧС Донецкой Народной Республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Вместе с тем жители освобожденных от украинских националистов территорий постепенно возвращаются к мирной жизни. Так, 29 апреля сообщалось об открытии первого супермаркета, а 18 апреля стало известно о возобновлении работы детского сада №38 в Мариуполе.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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