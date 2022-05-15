В Польше призвали демилитаризовать Калининград

Польский военный эксперт, бывший заместитель министра обороны страны Ромуальд Шереметьев заявил 15 мая о необходимости демилитаризовать Калининград.

Он объяснил это тем, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО восточный фланг альянса укрепится. Также новые страны — участники организации помогут альянсу занять доминирующее положение в Балтийском море. А Калининград сможет этому помешать при новом раскладе сил, подчеркнул военный эксперт.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заявил Шереметьев в интервью польской газете DoRzeczy.pl.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

12 мая главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» оценил роль Калининградской области в случае возможного конфликта между НАТО и Россией. По словам специалиста, Калининградская область — важнейший стратегический и военный форпост России, который имеет исключительные стратегическое значение и географическое местоположение. Он отметил, что там находится главная база Балтийского флота и имеется ракетный комплекс «Искандер-М» и другие системы вооружения, которые способны в случае военного конфликта дать отпор агрессии со стороны НАТО.

В тот же день журналисты канадского издания The Globe and Mail выразили мнение, что Калининград может стать одной из важнейших территорий, если напряженность между НАТО и Россией усилится.

7 мая обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемым авианосцем».

25 марта экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Он добавил, что Калининградская область «не имеет военного значения», и подчеркнул, что она никогда не была русской и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

На это заявление пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Скшипчак должен подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране.