Прямой эфир

В Польше призвали демилитаризовать Калининград

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский военный эксперт, бывший заместитель министра обороны страны Ромуальд Шереметьев заявил 15 мая о необходимости демилитаризовать Калининград.

Угнать в неметчину: кто стоит за попытками «кёнигсбергизации» Калининграда
«Культурное сотрудничество» ведет к промыванию мозгов молодежи

Он объяснил это тем, что в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО восточный фланг альянса укрепится. Также новые страны — участники организации помогут альянсу занять доминирующее положение в Балтийском море. А Калининград сможет этому помешать при новом раскладе сил, подчеркнул военный эксперт.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — заявил Шереметьев в интервью польской газете DoRzeczy.pl.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

12 мая главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» оценил роль Калининградской области в случае возможного конфликта между НАТО и Россией. По словам специалиста, Калининградская область — важнейший стратегический и военный форпост России, который имеет исключительные стратегическое значение и географическое местоположение. Он отметил, что там находится главная база Балтийского флота и имеется ракетный комплекс «Искандер-М» и другие системы вооружения, которые способны в случае военного конфликта дать отпор агрессии со стороны НАТО.

В тот же день журналисты канадского издания The Globe and Mail выразили мнение, что Калининград может стать одной из важнейших территорий, если напряженность между НАТО и Россией усилится.

7 мая обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф назвал Калининград подрывающим силы НАТО в Северной Европе «непотопляемым авианосцем».

25 марта экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия». Он добавил, что Калининградская область «не имеет военного значения», и подчеркнул, что она никогда не была русской и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

На это заявление пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Скшипчак должен подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022