В ЕП пригрозили Турции изоляцией при блокировании приема Финляндии и Швеции в НАТО

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер в воскресенье, 15 мая, предупредил, что Турцию может ожидать изоляция, в случае если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. <…> Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — приводит ТАСС слова Вебера.

Ранее в этот же день Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Накануне глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объявил, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.