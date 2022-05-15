В Литве осквернили памятник советским солдатам

В Литве вандалы осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в населенном пункте Бубяй. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

«В деревне Бубяй на памятнике, находящемся на воинском захоронении, была нарисована свастика <…> Полиция ведет расследование инцидента», — говорится в документе.

Отмечается, что на воинском кладбище захоронены 739 солдат и офицеров, павших в августе 1944 года, при освобождении этой части Литвы.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника советским солдатам в Словакии и «установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела».

Посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пьештяни на западе страны памятника солдатам Красной армии: неизвестные нанесли на монумент знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

23 апреля Бастрыкин поручил провести расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению. По его мнению, они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза.