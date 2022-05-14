Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника в Словакии

Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника советским солдатам в Словакии. Об этом говорится в субботу, 14 мая, на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела», — сказано в тексте.

Посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе страны памятника солдатам Красной армии — неизвестные нанесли на монумент знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

23 апреля Бастрыкин поручил провести расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве.

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению. По его мнению, они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза.

Парламент Латвии 12 мая принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился до этого под охраной данного соглашения.