Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву и оборонный потенциал НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры по вопросу дальнейшей поддержки Украины и усиления оборонного потенциала альянса. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Отмечается, что стороны «вновь заявили о своей поддержке украинского народа и территориальной целостности Украины и обсудили важность того, чтобы НАТО продолжал развивать политику сдерживания и обороны».

В завершение разговора Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО в Мадриде 28–30 июня, а также новую стратегическую концепцию, которая определит деятельность Североатлантического блока в следующие десять лет.

Ранее, 11 мая, американский эксперт отметил, что события на Украине могут привести к крупномасштабному конфликту из-за действий США. По его словам, события на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем невыгодно США. И для реализации целей «спасательным кругом» может выступить Польша, которая способна ввести свой контингент на Украину.

Тогда же российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ от многополярного мира серьезно увеличивает риск противостояний с использованием ядерного оружия. По его словам, в ближайшее время следует ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями».

7 мая генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс планирует и дальше помогать Киеву, но не станет стороной конфликта. Кроме того, он заявил о намерении не допустить эскалацию геополитического кризиса и вовлечение в него других государств.

Ранее, 5 апреля, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО. Он отметил, что альянс вдвое нарастил силы в Восточной Европе.

До этого, 1 марта, минобороны Польши сообщило, что в учениях НАТО Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22), которые проходят с 1 по 27 мая в Польше и восьми других странах, будут участвовать порядка 18 тыс. солдат из более чем 20 стран.

30 апреля в Минобороны Белоруссии рассказали, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр военных действий.