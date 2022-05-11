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Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Сенатор Пушков: реакция Запада на приход многополярного мира грозит ядерной катастрофой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отказ от многополярного мира серьезно увеличивает риск противостояний с использованием ядерного оружия. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Поскольку западные элиты не способны смириться <...> с иными моделями общественного устройства, кроме т.н. «либеральной демократии», отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами <...> Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы», — написал он в своем Telegram-канале.

Также сенатор заявил, что в ближайшее время следует ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и подогреваемых идеологическими разногласиями.

Ранее, 8 мая, Пушков поделился прогнозами китайских аналитиков на первую половину XXI века, которая обещает быть «высококонфликтной» на фоне попыток западных стран воссоздать мир «под себя».

Аналогичную позицию выразило еще одно китайское издание Huanqiu в публикации от 5 мая. В материале конфликт вокруг Украины характеризуется как менее растиражированное утверждение — «отражение кризиса экспансии западной цивилизации». Мотивом подобного перелома стала двойственность западной природы, которая проявляется в упомянутом непринятии однородности. При этом полярное явление, как отмечается в тексте, либо ассимилируется западным миром, либо судится как «вражеское».

22 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил несостоятельность и недоговороспособность Запада, которые становятся всё более очевидными для всех регионов мира. По словам дипломата, в мировом пространстве встал вопрос об осуществлении объективных процессов в единстве с «прихотями Запада» и его преимущественным влиянием в контексте продвижения концепции глобализации для дальнейшего злоупотребления положением в международных делах.

26 апреля глава МИД РФ назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил Лавров.

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