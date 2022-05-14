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Поддержавшая Россию танцем женщина рассказала об угрозах от украинцев

Станцевавшая с флагом России жительница Германии рассказала об угрозах от украинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница Германии на митинге в Мюнхене станцевала с флагом России в поддержку подвергающихся русофобии русскоязычных граждан. О том, как на ее выступление отреагировали граждане Украины, она рассказала в беседе с «Известиями».

Как сообщила девушка, 5 мая она случайно увидела пост в соцсети, что в центре Мюнхена будет официальная акция в поддержку русских. Она уточнила, что не ожидала увидеть на митинге украинцев.

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«Естественно, что они всячески мешали проводить эту акцию, и я подумала: «Хорошо, давайте я с вами добром поделюсь». Но они немного не оценили мой танец, они стали меня преследовать. Не только в комментариях, но и в личных сообщениях приходили угрозы, что-то типа: да мы тебя найдем, мы тебя убьем. Я даже не думала, что я могу кого-то разозлить танцем», — отметила собеседница «Известий».

Она рассказала, какие угрозы получала от недовольных ее выступлением.

«Они говорили, что они найдут моих детей, отрубят им руки. Хотя у меня нету детей. Естественно, они попытались меня найти, слить мои данные. И всё, что они нашли, — это мои фамилию и имя», — поделилась женщина.

8 мая живущая в Испании девушка рассказала о притеснениях русских в стране. Женщине принадлежит кафе в испанском городе Ориуэла Коста. Туда она в качестве повара наняла украинского беженца Дениса, который проработал там полмесяца, а затем напал на Кристину и ее супруга. Кристина пострадала от нападения Дениса, так как он брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. Девушке понадобилась медицинская помощь в больнице, где ей засвидетельствовали побои.

Позже стало известно, что Денис подговаривал всех своих коллег с Украины уничтожить кафе Кристины и разбить там окна. Теперь Кристина намерена обратиться в суд.

В Европе в контексте начатой президентом России Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса наблюдается всплеск русофобии. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России 19 марта охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом и неприемлемые.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

До этого, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению, нападкам.

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