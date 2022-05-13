Опубликованы кадры разминирования территории у подстанции Мариуполя

Журналист телеканала «Известия» Роман Польшаков снял кадры разминирования территории рядом с подстанцией, которая питает электричеством Мариуполь. Видео опубликовано в пятницу, 13 мая.

В группу саперов входят пятеро специалистов. Они метр за метром исследуют территорию под ЛЭП.

«Участок проверяется на наличие неразорвавшихся боеприпасов для того, чтобы потом сотрудники энергосетей могли подъехать и восстановить линии электропередачи», — сказал журналисту один из военнослужащих.

Как следует из кадров, в основном саперы находят неразорвавшиеся боеприпасы от артиллерийских установок «Град» и «Смерч». Также попадаются снаряды от минометов и ствольной артиллерии.

10 мая российские саперы провели инженерную разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. 7 мая Министерство обороны России продемонстрировало кадры разминирования саперами РФ побережья Херсонской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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