Российские саперы разминировали поселок Каменка в Харьковской области

Российские саперы провели инженерную разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, эта мера стала необходимой, поскольку перед отступлением военнослужащие ВСУ заминировали улицы и дороги в окрестностях поселка Каменка.

Как сообщила пресс-служба МО, в ходе гуманитарного разминирования российские саперы обнаружили артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства.

Военные инженеры также разминировали сельхозугодья.

«[Теперь] сельскохозяйственная техника может выходить в поля без опасений быть подорванной на «минном шлагбауме», — заключили в Минобороны РФ.

7 мая Министерство обороны России продемонстрировало кадры разминирования саперами Вооруженных сил (ВС) РФ побережья Херсонской области. Действуют российские военные при помощи миноискателей. После обнаружения противотанковые мины подрываются.

О том, что под Херсоном заминирован пляж, стало известно 5 мая. Украинские военные при помощи плавательного транспортера усеяли его территорию минами.

6 мая секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область. Он отметил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться. Кроме того, важно решить вопрос с гуманитарной помощью и подготовкой к зиме, чтобы вся городская инфраструктура, все коммунальные системы функционировали как единый механизм.

7 мая зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что освобожденная российскими военнослужащими Херсонская область будет стремиться стать частью России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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