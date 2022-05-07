Минобороны показало разминирование побережья Херсонской области

Министерство обороны России продемонстрировало кадры разминирования саперами Вооруженных сил (ВС) РФ побережья Херсонской области, которая находится под контролем военнослужащих. Видео оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 7 мая.

Действуют российские военные при помощи миноискателей. После обнаружения противотанковые мины подрываются.

Специалисты постепенно очищают приграничные территории Херсонской области от мин, которые во время отступления заложили украинские военные.

О том, что под Херсоном заминирован пляж, стало известно 5 мая. Украинские военные при помощи плавательного транспортера усеяли его территорию минами.

По словам местных жителей, на участке черноморского побережья Херсонской области транспортеров было два. Один уничтожили, второй боевики вооруженных сил Украины бросили на ходу при виде росгвардейцев РФ.

Впервые территорию побережья к курортному сезону готовили военные — саперы и кинологи с собаками.

6 мая секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область. Он отметил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться. Кроме того, важно решить вопрос с гуманитарной помощью и подготовкой к зиме, чтобы вся городская инфраструктура, все коммунальные системы функционировали как единый механизм.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Херсонская область полностью освобождена от националистов и власти Киева. По его словам, жизнь на освобожденных территориях налаживается и «всё двигается в мирном русле».

В тот же день зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что освобожденная российскими военнослужащими Херсонская область будет стремиться стать частью России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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