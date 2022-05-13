Сбербанк предупредил пользователей App Store о приложениях мошенников

Сбербанк предупредил о появлении в App Store мошеннических приложений, имитирующих его сервисы, банк ведет работу по их блокировке. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Так, в App Store для скачивания появились приложения «Сбербанк онлайн сайт», Sberbank Mobile banking, Sberbank on-line banking, Sberbank Conference. Пользователи указывают в отзывах, что приложения мошеннические.

В информации о разработчике указано, что провайдером выступает Sberbank BH d.d. Sarajevo.

«Приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — пояснили в банке.

Также отмечается, что все ранее установленные приложения продолжают работать, а новые пользователи могут использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», она адаптирована для мобильных устройств. Подчеркивается, что для пользователей платформы Android возможность установить приложение существует, но только с официального сайта Сбербанка, так как Google Play оно недоступно.

В апреле специалист по мобильным киберугрозам рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ. Чтобы обезопасить себя от утечки важных данных, пользователям рекомендуют использовать только официальные источники для скачивания и не давать лишних разрешений приложениям в настройках телефона.

12 апреля из-за санкций удалили мобильные приложения «Сбера» из магазина App Store и Google Play. В банке заверили, что все ранее установленные приложения также работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. В Альфа-банке подчеркнули, в свою очередь, что ограничения не влияют на обычную работу банка.