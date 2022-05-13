Байден провел телефонные переговоры с лидерами Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Об этом 13 мая сообщил финский лидер на своей странице в Twitter.

«Я рассказал о следующих шагах Финляндии на пути к членству в НАТО. Финляндия высоко ценит всю необходимую поддержку со стороны Соединенных Штатов», — написал он.

Утром в пятницу Ниинистё сказал, что позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию после заявления в четверг о том, что финские политические лидеры поддерживают заявку на вступление в альянс НАТО, пишет издание Yle.

По словам президента Финляндии, он хочет обсудить этот вопрос со своим российским коллегой.

«Я намерен позвонить ему и сообщить, что ситуация изменилась, как мы оба знаем», — сказал Ниинистё.

12 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

В тот же день сообщалось, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

В середине апреля шведская газета Svenska Dagbladet сообщала, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. Однако позже Expressen уточнила, что заявка может подана в понедельник, 16 мая.

12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. В тот же день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.