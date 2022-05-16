«Рассчитываем возобновить прямое воздушное сообщение»

Россия рассчитывает в ближайшее время возобновить прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом — летать будет оманский национальный перевозчик, переговоры по этому вопросу пройдут уже во второй половине мая. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Омане Илья Моргунов во время визита в султанат главы МИДа Сергея Лаврова. Он также подчеркнул: Россия продолжает поставлять зерновые в Оман и гарантирует безопасность экспорта. Посол отметил, что позиции двух стран сходятся по ряду региональных вопросов — урегулированию йеменского кризиса, где с апреля наметился существенный прогресс, а также по Сирии (Маскат, как и Москва, выступает за возвращение Дамаска в Лигу арабских государств).

«Маскат старается не закрывать возможные окна для общения»

— Как Оман относится к российской Концепции безопасности в Персидском заливе? Поддерживают ли власти султаната стратегию Москвы?

— Внешняя политика Омана призвана способствовать строительству сильной экономики страны (программа национального «Видение-2040») по трем ключевым направлениям:

● обеспечение безопасной и стабильной среды окружения, в которой оманская экономика сможет расти;

● продвижение ориентированного вовне подхода, позволяющего находить подходящие внешние рынки, надежных партнеров и инвесторов по всему миру;

● создание структур для поддержки совместных проектов в сферах международного промышленного и коммерческого сотрудничества.

оман Вид на дворец Аль-Алам в Маскате в Омане Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dominic Dudley

Три направления должны способствовать реализации программы «Видение-2040» и обусловливают долгосрочный упор оманской внешней политики на необходимость диалога и поддержания дружественных отношений со всеми странами.

На практике Оман всегда старается по возможности вовлекать все стороны в обсуждение тем, касающихся актуальных вопросов повестки дня. В этом заключается ключевое направление его внешней политики. Потому Маскат старается не закрывать возможные окна для общения, не отвергать предложения о диалоге. Этот важнейший принцип лежит в основе всех внешних отношений и подхода султаната к международным темам.

Все перечисленные принципы упомянуты в российской стратегии безопасности в Персидском заливе. Это и есть ответ на вопрос.

— Оман стал своего рода ближневосточной Швейцарией благодаря нейтральному статусу в регионе. Повлияли ли текущие события вокруг Украины на отношения Москвы и Маската?

— Из ответа на первый вопрос вытекает, что Оман занимает максимально нейтральную позицию по вопросу международных конфликтов, призывая решать спорные вопросы посредством переговоров. Не является исключением и спецоперация России на Украине. Отношения РФ с Оманом не пострадали.

оман1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Как текущий кризис и санкции ЕС повлияли на двусторонний товарооборот РФ и Омана? Можно ли говорить об увеличении интереса оманских компаний и инвесторов к российскому рынку на фоне ухода с него производителей ЕС?

— Двусторонний товарооборот (около $200 млн в 2021 году) постепенно восстанавливается после пандемии. Двухлетний простой сменяется оживлением связей между коммерческими структурами России и Омана.

Санкции США и ЕС, прежде всего в банковском секторе, существенно осложняют этот процесс, но не прерывают его. Проявят ли оманские компании интерес к российскому рынку после ухода производителей и инвесторов ЕС — будет зависеть от того, какие условия работы будут предложены с нашей стороны.

Оманцы привыкли работать по западным лекалам, предполагающим оперативное решение вопросов по реализации коммерческих проектов. Едва ли они будут готовы годами ждать окончания популярных в России «проработок и согласований». Между тем мы уже несколько лет не можем согласовать текст Соглашения об избежании двойного налогообложения, в результате чего оманцам остаются не совсем понятны правила ведения дел в России.

оман4 Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jürgen Wiesler

«Оман может предложить услуги такого же качества, что и ОАЭ»

— Оман постепенно открывается для российских туристов, его популярность у наших путешественников постепенно растет. Какие перспективы у туризма в Оман в этом году?

— Оман открылся для российских туристов в доковидный период, потом процесс прервался и только в текущем году начал постепенно восстанавливаться. Перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом «перенаселенности Дубая российским туристами». Оман может предложить услуги такого же качества, хотя первое время они многим могут показаться более дорогими, чем в ОАЭ.

оман2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастет. Но и для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств. Надеемся, что соответствующие переговоры возобновятся в Москве уже во второй половине мая этого года.

— Раз речь зашла о туризме, ведутся ли переговоры о подключении оманских банков к российской платежной системе «Мир», чтобы обеспечить удобство российских туристов?

— Все делается поэтапно. За переговорами о возобновлении воздушного сообщения могут последовать другие контакты, касающиеся взаимодействия в смежных областях. Не исключено, что и в банковской сфере, поскольку это нужно обеим сторонам.

— Согласно данным ФАО за 2020 год, Оман — одна из ведущих арабских стран, покупающих пшеницу из России. Доля импорта из РФ превышает 70%. Как текущий кризис с поставками сказался на продовольственной безопасности султаната? Сможет ли Россия гарантировать поставки пшеницы в Оман?

— Продовольственная безопасность страны не слишком пострадала, поскольку поставки зерновых культур в Оман из России не прерывались. Наша страна может гарантировать их продолжение. Планы действий на этот счет имеются.

оман5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Оман однозначно выступает за возвращение Сирии в ЛАГ»

— Совпадают ли подходы РФ и Омана в урегулировании йеменского кризиса? Есть ли предпосылки к скорому завершению конфликта?

— Позиции России и Омана по йеменскому кризису совпадают, поскольку базируются на необходимости достижения скорейшего урегулирования с участием всех сторон конфликта путем мирных переговоров. Первый важный шаг на этом направлении сделан: в апреле перед началом священного месяца Рамадан стороны конфликта достигли договоренности о прекращении огня. Имеются хорошие перспективы для достижения более широких договоренностей и выхода на окончательное мирное решение. В качестве посредника Оман прилагает много усилий для сближения позиций конфликтующих йеменских сторон.

— Оман был единственной страной Совета сотрудничества стран Персидского залива, которая не приостановила дипломатические отношения с правительством президента Сирии Башара Асада в 2011 году. Как сейчас Оман выстраивает свои отношения с Сирией? Поддерживает ли Маскат инициативу РФ и Дамаска вернуть САР в Лигу арабских государств?

— Отношения с Сирией у Омана традиционно хорошие. Здесь однозначно выступают за возвращение Сирии в ЛАГ.

оман3 Президент Сирии Башар аль-Асад приветствует министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди в Дамаске, 31 января 2022 года Фото: REUTERS/SANA

— В 2019 году глава МИД Омана Юсуф бин Алави публично заявил о главенствующей роли РФ в восстановлении Сирии. Участвуют ли оманские компании в восстановлении республики? В каких сферах? Есть ли сотрудничество с российскими компаниями в САР?

— Видимо, этот вопрос все-таки следовало бы адресовать властям Сирии. Могу лишь отметить оманскую гуманитарную помощь сирийскому народу. Более подробной информацией не располагаем.