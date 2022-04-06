Бросай оружие: войну в Йемене остановили на два месяца

Война в Йемене приостановилась — хуситы и арабская коалиция договорились сложить оружие на два месяца. Пока — на время переговоров. Это решение поддержали ООН и Вашингтон. В последние месяцы эскалация усилилась, страна находилась на грани гуманитарной катастрофы. Насколько крепким может быть перемирие и кому оно выгодно, разбирались «Известия».

Перемирие в Рамадан

«Командование объединенными силами коалиции объявляет о прекращении военных операций в Йемене с 06:00 (соответствует московскому времени) утра среды <...> в поддержку усилий по достижению всеобъемлющего и устойчивого политического решения, чтобы положить конец йеменскому кризису» , — сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Стороны также договорились на коммерческие рейсы в аэропорт Саны и из него в определенные пункты назначения в регионе, на заход судов с топливом в порты Ходейды, также планируют обсудить открытие дорог в разных провинциях страны.

Бросай оружие_3 Терминал международного аэропорта в Сане Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB

Такое решение приняли на время, пока идут переговоры, а также «для поддержания благоприятной обстановки в течение священного месяца Рамадан». Однако это не только дань религиозным чувствам йеменцев.

«Долгожданная передышка»

«Это долгожданная передышка для народа Йемена, которая влечет за собой прекращение всех военных действий любой из сторон внутри страны из за ее пределами» , — отреагировал американский президент Джозеф Байден.

Гражданская война между хуситами и правительственными силами в Йемене ведется с лета 2014 года. С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Повстанцев поддерживает Иран. Хотя в Тегеране отрицают свое участие, но многие страны на этом настаивают. В частности, Саудовская Аравия и Израиль.

Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.

Бросай оружие_1 Полицейский держит в руках осколок от бомбы, сброшенной на Сану арабской коалицией Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

За семь с лишним лет конфликта в Йемене погибли 14 тыс. мирных жителей, в гуманитарной помощи нуждаются более 20 млн человек, а более 4 млн человек были вынуждены бежать с насиженных мест.

В конце января обстановка в стране, казалось, накалилась до предела. Силы коалиции атаковали Сану и порт Ходейду. Именно туда прибывает гуманитарная помощь для жителей страны, чье положение в последнее время значительно ухудшилось.

Из-за большого числа жертв среди мирного населения забили тревогу гуманитарные организации, а хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало отомстить Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Угрожали разбомбить всемирную выставку EXPO 2020 в Дубае.

В 2019-м Эмираты решили вывести войска из Йемена и перестать воевать на стороне арабской коалиции, однако на деле они продолжают поддерживать некоторые военные группировки. Некоторые порты в стране находятся под контролем ОАЭ, фактически превратившись в их военные базы.

Бросай оружие_2 Пожар на нефтяном терминале в Джидде в Саудовской Аравии после ракетного удара хуситов Фото: REUTERS

Хуситы в середине январе нанесли удары по Абу-Даби, после этого арабская коалиция стала еще активнее бомбить Йемен. Но повстанцев это не остановило, они стали еще активнее атаковать территории ОАЭ и Саудовской Аравии — бомбили нефтебазу и инфраструктуру противников.

В целом для Эр-Рияда сложилась довольно неприятная ситуация: повстанцы из одной из беднейших стран мира успешно дают отпор прекрасно оснащенной армии арабской коалиции, тратящей на ее содержание огромные деньги.

Эскалация напугала Израиль. Власти опасались, что под угрозой морские пути из Аравийского моря в Красное и порт Эйлата. Новость о перемирии поддержали многие страны, в частности на нее «положительно отреагировала ООН». По словам специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, это поможет решить острейший гуманитарный кризис в регионе, также в рамках перемирия планируют организовать обмен пленными и заключенными.

Посыпались взаимные упреки

Востоковед, публицист Андрей Онтиков уверен, что едва ли можно считать крепким нынешнее перемирие: сторонам необходимо урегулировать множество деталей, на которые они по-разному смотрят. «Это всё же не мирный договор, и испытывать больший оптимизм я бы не стал, учитывая огромный ворох противоречий как внутри Йемена, так и вокруг него. К тому же перемирие не успело начаться, а уже посыпались взаимные обвинения в его нарушении. С другой стороны, в последние месяцы шли контакты между Саудовской Аравией, поддерживающей официальные власти, и Ираном, оказывающим помощь хуситам. Это всё же приносит плоды» , — полагает политолог.

Бросай оружие_6 Лагерь беженцев в пригороде Саны Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов полагает, что инициатором перемирия с хуситами был Эр-Рияд. «Саудовская Аравия сейчас — кроссрегиональная держава, которая реализует свои национальные интересы из принципов суверенности и независимости. Едва ли можно представить, что США могут как-то принудить Саудовскую Аравию или хуситов соблюдать перемирие. Важную роль играет разворачивающийся в мире энергетический кризис, вызванный откровенно русофобской и неконструктивной политикой США и их западных союзников. Понятно стремление монархий Персидского залива обеспечить себе некоторую стабильность и подушку безопасности в условиях развивающегося кризиса» , — отметил арабист в разговоре с «Известиями».

Последние несколько недель регулярно поступали сообщения о наносимых авиаударах со стороны повстанцев-хуситов по различным объектам саудовской энергетической инфраструктуры. «Это приводит к экономическим и имиджевым потерям Эр-Рияда. Хуситы же заинтересованы в обеспечении собственной безопасности. Например, в том, что касается сельского хозяйства. Хуситы предложили покупать у России зерно за рубли. В нынешних геополитических условиях это существенный шаг для политической группировки, которая пытается создать собственное государство и удерживает под контролем значительную часть территории Йемена. Заморозка конфликта — это шаг, на который стороны конфликты и были вынуждены с высокой долей согласованности, потому что она выгодна им обеим» , — полагает Крылов.

Бросай оружие_5 Мужчина держит на руках девочку, раненную в результате авиаударов арабской коалиции по городу Сана Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Эксперт отмечает, что прекращение вооруженного конфликта в Йемене в определенном плане выгодно США, потому что страны Персидского залива смогут сосредоточиться на производстве большего количества нефти и на поставках ее в Европу и США. «При этом сложно сказать, насколько они реально способны заменить Россию по поставкам энергоресурсов. Вряд ли в ближайшие 2–4 месяца эти страны способны это сделать» , — пояснил арабист.

Не в интересах американцев

Андрей Онтиков, в свою очередь, полагает, что едва ли американцы хотят урегулирования йеменского и других острых конфликтов на Ближнем Востоке. «По большому счету они успешно эксплуатируют различные противоречия между разными игроками в регионе. Раскол идет по разным линиям: между суннитами и шиитами, идет битва за лидерство в исламском мире и многое другое. По большому счету они поднаторели в политике «разделяй и властвуй» на Ближнем Востоке, и, когда намечались подвижки в деле стабилизации отношений между Эр-Риядом и Тегераном, всегда происходила какая-то провокация, которая сводила на нет все подвижки. Для американцев всеобщее примирение на Ближнем Востоке — страшный сон» , — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов подчеркивает, что с приходом администрации Байдена внимание США к региональным процессам на Ближнем Востоке заметно ослабло. «На первое место выходят более стратегически значимые направления — Россия и Китай. Степень вовлеченности в региональные конфликты становилась более опосредованной. Это не значит, что США вовсе перестанут влиять на процессы, но будут действовать, исходя из логики противостояния с Россией и Китаем. За последние годы Эр-Рияд резко нарастил сотрудничество с Пекином и в области поставок информационных технологий, и поставок энергоресурсов. Сейчас США практически не зависят напрямую от энергетических поставок из Саудовской Аравии. Они вполне могут обеспечивать энергетическую независимость и в ближайшее время закрепиться в качестве нетто-экспортеров энергоресурсов» , — пояснил американист в беседе с «Известиями».

Бросай оружие_4 Торговля хлебом на рынке города Саны Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

По его словам, для США Саудовская Аравия интересна как рынок сбыта американских вооружений и как союзник — проводник американской внешней политики в регионе. Востоковед Андрей Онтиков полагает, что перемирие в Йемене не принесет каких-то принципиальных изменений. «Пока на Ближнем Востоке есть американские военные базы, а их там огромное количество, говорить о снижении влияния Вашингтона в регионе не приходится. Но у стран региона появляется понимание, что это американское влияние представляет угрозу их безопасности. В том числе для стран, считающихся союзниками США. Если и будет ограничение американского влияния на Ближнем Востоке, то это будет не сверху, не со стороны США, а снизу — страны региона будут искать альтернативу в лице России и Китая» , — считает политолог.