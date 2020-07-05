Дроны пустыни: чем грозит активизация конфликта Саудовской Аравии и Йемена

Саудовская Аравия объявила о возобновлении военной операции в Йемене после того, как вновь подверглась ударам ракет и дронов хуситов . Они «пересекли красную черту» атаками на гражданские объекты и столицу страны, заявили представители королевства. В то же время повстанцы отчитались о новых успехах в наземных боях с правительственной армией . Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может дестабилизировать Ближний Восток . А при дальнейшей эскалации вооруженного противостояния она способна повлиять и на мировые цены на нефть .

Атаки на Эр-Рияд

Саудовская Аравия сообщила о пуске баллистической ракеты по Эр-Рияду в ночь на 23 июня, а также о налете не менее восьми беспилотников со взрывчаткой. В последующие дни атаки дронов повторялись несколько раз. 3 июля пресс-служба минобороны королевства заявила об уничтожении еще четырех единиц в воздушном пространстве Йемена .

За день до этого представители ведомства объявили, что военные сбили выпущенную по Эр-Рияду из Йемена тяжелую баллистическую ракету . По их словам, удалось отразить и несколько атак крупных дронов-камикадзе по территории страны. Военные распространили видео уничтожения одного из них ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16.

В то же время, по словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, ПВО Саудовской Аравии не удалось перехватить большинство из запущенных по ее территории дронов. Собеседник отметил, что первые после падения режима перемирия удары хуситов также оказались не слишком точными.

Йемен_3 Демонстрация сбитой баллистической ракеты и дронов, а также захваченного оружия хуситов на пресс-конференции в Эр-Рияде Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Спикер саудовской коалиции в Йемене генерал Турки аль-Малики заявил: хуситы «пересекли красную линию», атаковав гражданские объекты в Саудовской Аравии. Он сообщил, что королевство и его союзники возобновляют военную операцию, и пригрозил повстанцам и их лидерам «суровыми мерами» в случае продолжения нападения.

Какие именно объекты гражданской инфраструктуры и где были атакованы, он не уточнил. «Известия» направили запрос в пресс-службу минобороны Саудовской Аравии о мишенях ударов хуситов и мерах, принимаемых для защиты от них.

СМИ, принадлежащие движению хуситов, подтвердили нанесение нескольких десятков ударов авиацией Саудовской Аравии в ночь на 2 июля и на следующий день . Такой интенсивности бомбардировок не наблюдалось с периода ожесточенных боев в начале этого года.

Йемен_2 Авиаудар ВВС Саудовской Аравии по Сане Фото: Global Look Press/XinHua

Основная часть пришлась на окрестности столицы Йемена — города Сана . Под удар попал и неиспользуемый сейчас по назначению основной международный аэропорт страны. Потери мирного населения от бомбардировок оказались невелики. Лояльные хуситам гражданские власти заявили о двух погибших. Об активизации наземных боевых действий коалиции Саудовской Аравии пока не сообщается.

— Мы наблюдаем быструю эволюцию средств нападения хуситов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Йемен_1 Последствия авиаударов ВВС Саудовской Аравии по городу Сана Фото: Global Look Press/XinHua

Раньше повстанцы применяли устаревшие баллистические ракеты из арсеналов йеменской армии и «самоделки». Теперь они проводят комбинированные атаки на качественно ином уровне. При помощи Ирана они обзавелись дальнобойными дронами-камикадзе, высокоточными баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью в 1 тыс. км и больше . Удары разных средств поражения обычно хорошо скоординированы между собой и выполняются под контролем дронов.

Королевство понимает, что попытки отсидеться в обороне и спрятаться за американскими ПВО себя не оправдывают. Поэтому они пытаются при помощи своей авиации обнаружить и уничтожить места производства и хранения ракет и дронов до того, как хуситы их успеют применить, пояснил эксперт.

Конфликт не утих

Генерал Турки аль-Малик признал, что объявленное в апреле очередное перемирие провалилось. По подсчетам военных королевства хуситы с тех пор нарушили режим прекращения огня 4276 раз.

На этой неделе спикер прохуситской йеменской армии заявил, что силам повстанцев удалось добиться очередного крупного успеха в провинции Мариб. После 11 дней боев ударами с нескольких направлений они отбили у правительственной армии, поддерживаемой Саудовской Аравией, еще 400 кв. км территории . В доказательство группировка предоставила новый видеоотчет с места боев. В нем продемонстрирована захваченная бронетехника, включая старые БМП-1 и новые бронеавтомобили. Показано также несколько единиц артиллерии и большое количество боеприпасов.

По заявлению повстанцев в этом наступлении на нефтеносную провинцию им удалось убить, ранить и взять в плен около 250 противников и уничтожить более 20 единиц боевой техники, погиб полковник правительственной армии.

Йемен_4 Хуситы, мобилизованные на борьбу с правительственными войсками Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB

— Силы, которые осуществили обстрел объектов Саудовской Аравии, до сих пор не идентифицированы, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов . — Обвиняют хуситские, проиранские силы, но до сих пор подтверждения этому нет. Безусловно, эти обстрелы дестабилизируют обстановку в регионе.

Вряд ли нынешнее обострение приведет к большой войне, уверен эксперт. Однако и перспективы урегулирования конфликта в регионе довольно сложные. Во многом это будет зависеть от внешних факторов, которые поддерживают противоборствующие стороны в Йемене.

В то же время если ситуация продолжит накаляться, это может сказаться на мировых ценах на нефть, полагает востоковед.

В случае различных кризисных ситуаций, например, закрытия Ормузского пролива и блокирования движения танкеров, это может повлиять на нефтяной рынок . При этом вряд ли следует ожидать, что Саудовская Аравия будет сама стремиться к такому обострению. Ее экономика и так страдает от сокращения спроса на энергоресурсы.

Йемен_5 Захваченный хуситами бронеавтомобиль правительственных войск Фото: TASS/EPA/NAJEEB ALMAHBOOBI

— В противоборстве в Йемене участвуют несколько сил , — рассказал Борис Долгов. — С одной стороны, мы видим здесь противостояние хуситского движения, которое поддерживается Ираном, и сторонников бывшего президента Хади, за ним стоят Саудовская Аравия и ряд государств Персидского залива. Есть также движение юга Йемена, которое выступает за независимость этой территории и пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и других сил. Кроме того, в стране есть группировки, близкие «Аль Каиде» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).

Флот Саудовской Аравии пытается перекрыть морские поставки оружия хуситам . На прошедшей неделе они отчитались о перехвате судна с крупной партией стрелкового и противотанкового оружия. В его составе обнаружены китайские копии автоматов Калашникова, иранские крупнокалиберные снайперские винтовки и приборы ночного видения, пулеметы, гранатометы и ПТРК Dehlaviyeh.