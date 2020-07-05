Дроны пустыни: чем грозит активизация конфликта Саудовской Аравии и Йемена
Саудовская Аравия объявила о возобновлении военной операции в Йемене после того, как вновь подверглась ударам ракет и дронов хуситов. Они «пересекли красную черту» атаками на гражданские объекты и столицу страны, заявили представители королевства. В то же время повстанцы отчитались о новых успехах в наземных боях с правительственной армией. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может дестабилизировать Ближний Восток. А при дальнейшей эскалации вооруженного противостояния она способна повлиять и на мировые цены на нефть.
Атаки на Эр-Рияд
Саудовская Аравия сообщила о пуске баллистической ракеты по Эр-Рияду в ночь на 23 июня, а также о налете не менее восьми беспилотников со взрывчаткой. В последующие дни атаки дронов повторялись несколько раз. 3 июля пресс-служба минобороны королевства заявила об уничтожении еще четырех единиц в воздушном пространстве Йемена.
За день до этого представители ведомства объявили, что военные сбили выпущенную по Эр-Рияду из Йемена тяжелую баллистическую ракету. По их словам, удалось отразить и несколько атак крупных дронов-камикадзе по территории страны. Военные распространили видео уничтожения одного из них ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16.
В то же время, по словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, ПВО Саудовской Аравии не удалось перехватить большинство из запущенных по ее территории дронов. Собеседник отметил, что первые после падения режима перемирия удары хуситов также оказались не слишком точными.
Демонстрация сбитой баллистической ракеты и дронов, а также захваченного оружия хуситов на пресс-конференции в Эр-Рияде
Спикер саудовской коалиции в Йемене генерал Турки аль-Малики заявил: хуситы «пересекли красную линию», атаковав гражданские объекты в Саудовской Аравии. Он сообщил, что королевство и его союзники возобновляют военную операцию, и пригрозил повстанцам и их лидерам «суровыми мерами» в случае продолжения нападения.
Какие именно объекты гражданской инфраструктуры и где были атакованы, он не уточнил. «Известия» направили запрос в пресс-службу минобороны Саудовской Аравии о мишенях ударов хуситов и мерах, принимаемых для защиты от них.
СМИ, принадлежащие движению хуситов, подтвердили нанесение нескольких десятков ударов авиацией Саудовской Аравии в ночь на 2 июля и на следующий день. Такой интенсивности бомбардировок не наблюдалось с периода ожесточенных боев в начале этого года.
Авиаудар ВВС Саудовской Аравии по Сане
Основная часть пришлась на окрестности столицы Йемена — города Сана. Под удар попал и неиспользуемый сейчас по назначению основной международный аэропорт страны. Потери мирного населения от бомбардировок оказались невелики. Лояльные хуситам гражданские власти заявили о двух погибших. Об активизации наземных боевых действий коалиции Саудовской Аравии пока не сообщается.
— Мы наблюдаем быструю эволюцию средств нападения хуситов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Последствия авиаударов ВВС Саудовской Аравии по городу Сана
Раньше повстанцы применяли устаревшие баллистические ракеты из арсеналов йеменской армии и «самоделки». Теперь они проводят комбинированные атаки на качественно ином уровне. При помощи Ирана они обзавелись дальнобойными дронами-камикадзе, высокоточными баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью в 1 тыс. км и больше. Удары разных средств поражения обычно хорошо скоординированы между собой и выполняются под контролем дронов.
Королевство понимает, что попытки отсидеться в обороне и спрятаться за американскими ПВО себя не оправдывают. Поэтому они пытаются при помощи своей авиации обнаружить и уничтожить места производства и хранения ракет и дронов до того, как хуситы их успеют применить, пояснил эксперт.
Конфликт не утих
Генерал Турки аль-Малик признал, что объявленное в апреле очередное перемирие провалилось. По подсчетам военных королевства хуситы с тех пор нарушили режим прекращения огня 4276 раз.
На этой неделе спикер прохуситской йеменской армии заявил, что силам повстанцев удалось добиться очередного крупного успеха в провинции Мариб. После 11 дней боев ударами с нескольких направлений они отбили у правительственной армии, поддерживаемой Саудовской Аравией, еще 400 кв. км территории. В доказательство группировка предоставила новый видеоотчет с места боев. В нем продемонстрирована захваченная бронетехника, включая старые БМП-1 и новые бронеавтомобили. Показано также несколько единиц артиллерии и большое количество боеприпасов.
По заявлению повстанцев в этом наступлении на нефтеносную провинцию им удалось убить, ранить и взять в плен около 250 противников и уничтожить более 20 единиц боевой техники, погиб полковник правительственной армии.
Хуситы, мобилизованные на борьбу с правительственными войсками
— Силы, которые осуществили обстрел объектов Саудовской Аравии, до сих пор не идентифицированы, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Обвиняют хуситские, проиранские силы, но до сих пор подтверждения этому нет. Безусловно, эти обстрелы дестабилизируют обстановку в регионе.
Вряд ли нынешнее обострение приведет к большой войне, уверен эксперт. Однако и перспективы урегулирования конфликта в регионе довольно сложные. Во многом это будет зависеть от внешних факторов, которые поддерживают противоборствующие стороны в Йемене.
В то же время если ситуация продолжит накаляться, это может сказаться на мировых ценах на нефть, полагает востоковед.
В случае различных кризисных ситуаций, например, закрытия Ормузского пролива и блокирования движения танкеров, это может повлиять на нефтяной рынок. При этом вряд ли следует ожидать, что Саудовская Аравия будет сама стремиться к такому обострению. Ее экономика и так страдает от сокращения спроса на энергоресурсы.
Захваченный хуситами бронеавтомобиль правительственных войск
— В противоборстве в Йемене участвуют несколько сил, — рассказал Борис Долгов. — С одной стороны, мы видим здесь противостояние хуситского движения, которое поддерживается Ираном, и сторонников бывшего президента Хади, за ним стоят Саудовская Аравия и ряд государств Персидского залива. Есть также движение юга Йемена, которое выступает за независимость этой территории и пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и других сил. Кроме того, в стране есть группировки, близкие «Аль Каиде» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).
Флот Саудовской Аравии пытается перекрыть морские поставки оружия хуситам. На прошедшей неделе они отчитались о перехвате судна с крупной партией стрелкового и противотанкового оружия. В его составе обнаружены китайские копии автоматов Калашникова, иранские крупнокалиберные снайперские винтовки и приборы ночного видения, пулеметы, гранатометы и ПТРК Dehlaviyeh.
По мнению экспертов, перехваченное судно — это лишь вершина айсберга. И продолжение боев демонстрирует, что перекрыть морской путь снабжения повстанцев военным Саудовской Аравии не удается.