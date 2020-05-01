Мир без начала: в Йемене срываются соглашения о прекращении огня

После недолгого перемирия в Йемене возобновились бои между хуситами и правительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией. Повстанцы массово применяют дроны-камикадзе и баллистические ракеты малой дальности. Это помогло им добиться крупных успехов в провинции Эль-Джафр. Обострение происходит на фоне вооруженных столкновений армейских частей с отрядами сепаратистов на юге республики. Попытки саудитов договориться с враждующими сторонами о новом перемирии пока ни к чему не привели. По мнению экспертов, в результате непрекращающегося конфликта Йемен может быть разрушен как государство и на его территории начнется хаос.

Заявки на победы

Источники, знакомые с обстановкой, рассказали «Известиям», что в ночь на четверг 30 апреля хуситы атаковали беспилотниками объекты правительственных сил. На этой же неделе они нанесли несколько результативных ударов баллистическими ракетами малой дальности по лагерям своего противника.

Ранее бригадный генерал повстанцев Яхья Сариа сообщил, что в последнем наступлении удалось установить контроль над 95% территории провинции Эль-Джафр (около 3,5 тыс. кв. км).

В свою очередь, командующий войсками правительства Хади заявил, что им удалось уничтожить три отряда сепаратистов, готовивших наступление в нефтеносной провинции Мариб и остановить их продвижение на этом направлении.

Боевые действия в Йемене продолжаются, несмотря на то что Саудовская Аравия объявила 9 апреля об одностороннем прекращении огня на две недели. Хуситы отказались поддержать перемирие и продолжили атаки. Согласно их данным, правительственная армия, поддерживаемая саудитами, снизила активность на земле, но увеличила в воздухе. 24 апреля представители королевства заявили о продлении одностороннего гуманитарного прекращения огня ещё на 30 дней.

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Хотя сепаратисты официально и не приняли условия перемирия, они снизили интенсивность боевых действий у границы и прекратили удары по территории Саудовской Аравии , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Теперь они сосредоточились на атаках по объектам правительственных сил во внутренних провинциях страны, — пояснил специалист. — Без военной поддержки саудитов местная армия небоеспособна. Её части уже не раз демонстрировали это, бросая на поле боя бронетехнику и массово сдаваясь в плен. На базах правительственных сил практически нет средств ПВО, чтобы защищаться от ударов дронов и баллистических ракет. А одна авиация остановить хуситов не сможет.

На грани гуманитарной катастрофы

Саудовская Аравия надеется, что новое перемирие в Йемене поможет достигнуть прогресса в переговорном процессе по военным, экономическим и гуманитарным вопросам, заявил пресс-секретарь арабской коалиции Турки аль-Малики. Но эксперты сомневаются в таких перспективах.

Конфликт этот многоплановый и трудноразрешимый, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

— Судьба страны будет зависеть в первую очередь от позиции хуситов и сил, которые поддерживают бывшего президента Йемена Хади , — отметил он. — Но им не так-то просто договориться между собой — за ними стоят внешние акторы. За силами Хади — коалиция стран, возглавляемая Саудовской Аравией, а за хуситами — Иран.

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Кроме того, в Йемене играют заметную роль радикальные исламистские группировки — ИГИЛ и «Аль-Каида» (запрещены в России). Есть также южная часть Йемена, которая стремится к созданию независимого государства. У всех игроков есть свои интересы и с их мнением придется считаться.

— Война, скорее всего, продолжится , — заявил Борис Долгов. — Хуситы относятся к шиитской ветви ислама и по этой причине для Саудовской Аравии представляют опасность. Монархия заинтересована в том, чтобы не допустить экспансию повстанцев в свою восточную провинцию , где большинство населения исповедует шиизм. Оно уже не раз выступало против саудовской династии. Сейчас Йемен находится на грани гуманитарной катастрофы. После разрушения многих объектов инфраструктуры в стране началась эпидемия холеры, а сейчас там распространяется коронавирус. Всё это может привести к разрушению Йемена как государства и хаосу на его территории.

Подъем южного сепаратизма

Переходный совет Южного Йемена заявил 25 апреля об автономии и самоуправлении нескольких провинций страны. Затронуло это и правительственную армию. Часть сухопутных сил сообщила о своеём переходе под контроль сепаратистов. Но большинство бригад заявили о сохранении своей верности правительству Хади.

Местные СМИ сообщили, что гарнизон крупного острова Сокотра практически в полном составе присягнул на верность новым властям юга. На их сторону перешла бригада морской пехоты, механизированный батальон, части ПВО и военной полиции.

Во временной столице Адене прошли первые столкновения между сторонниками отделения от Йемена и приверженцами центральных властей страны. Сообщается, что после коротких боеёв правительственным войскам удалось выбить отряды сепаратистов из административного центра южной провинции Абьян и нескольких других городов.

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До 1990 года Южный Йемен был суверенным государством. После начала гражданской войны в Йемене в 2014 году здесь вновь возросли сепаратистские настроения. В августе 2019 года они вылились в интенсивные бои между армейскими частями правительства Хади и повстанцами за контроль над Аденом. Мирный договор был подписан в ноябре прошлого года при посредничестве лидеров Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце апреля Переходный совет Южного Йемена заявил, что центральное правительство уже несколько месяцев не выплачивает зарплату чиновниками и военным. Хади также обвинили в поддержке экстремистских и террористических группировок. Сепаратисты заявили о намерении создать в Адене собственное правительство и сформировать свои вооруженные силы.