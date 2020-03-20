Горячая нефть: повстанцы-хуситы близки к контролю углеводородов Йемена

Йеменские повстанцы добились новой крупной победы. После взятия города Эль-Хазм они вышли к главным нефтяным и газовым месторождениям страны в провинции Мариб. Это ставит под угрозу не только военную операцию Саудовской Аравии, но и бюджет королевства, считают эксперты. На фоне экономических проблем другие страны Персидского залива не заинтересованы в продолжении конфликта в Йемене и уже стараются выйти из него.

Бросок к нефти

Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, новая военная победа повстанцев была достигнута за счет эффективного применения дронов и ракет. После продвижения в провинции Эль-Джауф хуситы теперь напрямую угрожают нефтегазовым месторождениям Йемена. Их успешное наступление на богатый углеводородами округ может решить судьбу всей гражданской войны.

— Йемен не относится к ведущим мировым производителями нефти , — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но потеря месторождений дополнительно осложнит положение правительства страны и увеличит финансовую нагрузку на Саудовскую Аравию, которой приходится почти полностью содержать лояльное руководство страны и верные ей вооруженные силы.

Пресс-служба хуситов опубликовала часовое видео, посвященное успешному наступлению и взятым в боях трофеях. В их число попала как старая техника йеменской армии, так и новейшие модели защищенных бронеавтомобилей из арсеналов Саудовской Аравии (СА). Продемонстрированы были также захваченные танки, самоходные артиллерийские установки и РСЗО «Град», большие запасы снарядов и патронов.

йемен Фото: Global Look Press/Hamza Turkia/Xinhua

Приближенные к правительству Йемена политики заявили, что их войска в боях за Эль-Хазм не получили достаточной военной поддержки от СА. Арабские СМИ отмечают, что общий ее уровень в последние месяцы действительно снизился.

— Сам по себе захват нефтяных полей Йемена напрямую не ударит по экономике Саудовской Аравии , — полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но очередное поражение показало, что эта страна стала настоящей трясиной для королевства. Средства оно вложило огромные и всё равно проигрывает. В сегодняшней обстановке, сложившейся в мировой экономике, и с падающими ценами на нефть, продолжение конфликта грозит экономическими проблемами уже самой СА . Нельзя исключать и повторения атак хуситов на объекты добычи, переработки и транспортировки черного золота саудитов. Другие члены коалиции уже поняли бесперспективность конфликта и минимизировали свое участие в войне.

Мартовское наступление хуситов

Повстанцы активизировали боевые действия в последних числах февраля. Ударами с нескольких направлений им удалось быстро взломать оборону правительственной армии у города Эль-Хазм и занять его. Небольшой населенный пункт был административным центром провинции Эль-Джауф и воротами из горных районов страны в более равнинный Мариб — именно там находятся основные центры добычи нефти и газа.

На другом направлении им удалось взять несколько ключевых высот к западу от столицы нефтеносной провинции и приблизиться к ней на расстояние в 10 км.

Победы хуситов — показатель высокой боевой выучки и регулярного снабжения их оружием , отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Этот факт доказывает, что серый рынок сегодня очень хорошо работает.

йемен Фото: REUTERS/Fawaz Salman

— Саудиты смогли собрать серьезную арабскую коалицию, фронтмены которой стоят на границе и воюют в Йемене, — рассказал эксперт. — И это, конечно, не саудовские бойцы, а суданцы и другие представители более бедных стран. Захват нефтяных полей станет новым источником финансов для повстанцев, а значит, появляется новый раздражитель, центр, вокруг которого начинает развиваться региональная политика.

Новые атаки, безусловно, последуют, уверен Вадим Козюлин.

— То, что хуситы умеют огрызаться и отвечать, было известно, но то, что они могут вести активные боевые действия и побеждать — это что-то новое, — заявил специалист. — Армия, которая добивается подобных успехов, перехватывает инициативу. Естественно, повстанцы захотят закрепить свои позиции новыми победами.

Эль-Джауф защищали несколько бригад правительственной армии. Как и в разгромленной в августе-сентябре 2019 года приграничной группировке, в их составе были в основном местные жители. Бригады усилили небольшим количеством советников и военных из армии СА и наемниками, а также щедро снабдили боевой техникой. Но такие отряды уже не раз демонстрировали низкую мотивацию и неспособность противостоять серьезным атакам хуситов.

В поисках выхода

Продолжающийся с 2015 года вооруженный конфликт вызвал самый тяжелый гуманитарный кризис в регионе на настоящий момент. По данным ООН, в стране голодают 70% населения, или около 20 млн человек. Более 2,5 млн йеменцев переболели холерой.

Несмотря на бедственное положение мирных жителей, гражданская война в стране не заканчивается. Победы не удается добиться ни правительству Хади, поддерживаемому коалицией государств Персидского залива, ни хуситам, за которыми стоит Иран.

йемен Фото: Global Look Press/Hani Al-Ansi/dpa

Повстанцы периодически устраивают вылазки в приграничные территории Саудовской Аравии и обстреливают ее объекты инфраструктуры баллистическими и крылатыми ракетами. В сентябре прошлого года группировка взяла на себя ответственность за атаку на предприятия нефтяной промышленности СА. В результате королевству пришлось на несколько недель на треть сократить добычу нефти.

С осени прошлого года хуситы начали ощутимо теснить силы, лояльные президенту Хади. Среди основных причин называют сократившуюся поддержку йеменского правительства со стороны СА. Увеличилась и высокотехнологичная поддержка повстанцев со стороны Ирана.

ВМС США пытаются заблокировать поставки хуситам военной помощи и регулярно перехватывают в море лодки, перевозящие современные противотанковые и зенитные боеприпасы. В середине февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что только в одной партии удалось конфисковать 358 ракет, половину из которых составляли иранские копии ПТРК «Корнет». Но полностью перекрыть каналы снабжения оружием не удается.