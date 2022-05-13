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Следователи РФ допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных
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Следователи РФ допросили около 4 тыс. сдавшихся в плен украинских военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следователи РФ допросили около 4 тыс. украинских военных, сдавшихся в плен в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил Следственный комитет РФ (СКР) в Telegram-канале.

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«Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка 4 тыс. таких лиц, в том числе более 200 офицеров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели разрушенные националистами здания драматического театра в Мариуполе и более 900 других объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых поврежденные жилые дома, общежития, четыре больницы, две средние школы и промышленное здание.

«Изъят ряд документов, в том числе медицинские книжки и другие материалы, что позволило сформировать базу с установочными данными более чем 450 националистов «Азова»», — заявили в СКР.

Отмечается, что результаты работы были доложены главе ведомства Александру Бастрыкину, который провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и националистическими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины.

Ранее, 7 мая, Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестные в одном из сел под Херсоном издеваются над лежащими около БМД телами российских военных и обворовывают их.

Днем ранее СК РФ сообщил о расследовании еще одного факта издевательства над российскими военнослужащими. Как уточнили в ведомстве, в социальных сетях опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

22 апреля Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными, неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято в связи с ухудшившейся обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик обратились с просьбой о помощи к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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