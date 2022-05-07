СК РФ изучит новые факты издевательств над российскими военнослужащими

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства 7 мая.

На опубликованном в Сети видео неизвестные в одном из сел под Херсоном издеваются над лежащими около БМД телами российских военных и обворовывают их.

В настоящее время злоумышленники задержаны. СК РФ намерен тщательно изучить все обстоятельства данного преступления и привлечь причастных к уголовной ответственности.

Накануне СК РФ сообщил о расследовании еще одного факта издевательства над российскими военнослужащими. Как уточнили в ведомстве, в социальных сетях опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны.

В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

До этого, 3 мая, стало известно, что российские силовики обнаружили пыточную камеру и заминированное тело человека в форме армии РФ неподалеку от города Херсон. Тело было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято в связи с ухудшившейся обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик обратились с просьбой о помощи к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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