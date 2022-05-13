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В МВД Приднестровья сообщили о попытке поджога нефтебазы и военкомата
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В МВД Приднестровья сообщили о попытке поджога нефтебазы и военкомата

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Фото: РИА Новости/Пресс-центр МВД ПМР
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В Тирасполе 13 мая с разницей в полчаса произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата. Об этом в пятницу сообщили в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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«Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена», — говорится в Telegram-канале пресс-центра ведомства.

Отмечается, что спустя примерно полчаса в здание республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью.

«Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», — уточнили в МВД ПМР.

По данным правоохранителей, разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются. На экспертизу будут направлены изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси.

«Известно, что иномарка передвигалась на иностранных номерах. В республике объявлен план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля», — заключили в ведомстве.

Ранее, 7 мая, МВД республики рассказало, что территория бывшего аэродрома у села Воронково была обстреляна около 21:40 мск накануне вечером. Всего произошло четыре взрыва. В результате инцидентов никто не пострадал.

До этого, 5 мая, приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Кучурган. Источники телеканала в силовых ведомствах уточнили, что беспорядочная стрельба происходила на территории Украины возле села Павловка.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность.

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