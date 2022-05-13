Иосиф Пригожин сравнил «Евровидение» с гей-парадом

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не смотрит «Евровидение-2022», поскольку конкурс давно стал политизированным, а шоу превратилось в гей-парад.

«Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами», — приводит его слова НСН.

Он подчеркнул, что «Евровидение» для него перестало существовать. Пригожин напомнил, что музыка должна объединять людей, однако сегодня этого не происходит.

Продюсер также отметил, что не является гомофобом, однако заявил, что не хочет смотреть гей-парад в виде «Евровидения». Он высказал предположение, что участники отбираются по этому критерию.

«Евровидение» стартовало в Турине 10 мая. Финал конкурса состоится на арене Pala 14 мая.

Ранее, 3 мая, стало известно, что россияне не смогут принять участие в голосовании предстоящего музыкального конкурса «Евровидение» в Турине, так как голосование возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе.

До этого, 25 февраля, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

Как подчеркивала 19 апреля уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг, русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Также она указала, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью из-за ситуации на Украине.