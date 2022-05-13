Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг, 12 мая, не поддержал принятие законопроекта о выделении дополнительных $40 млрд в качестве помощи Украине, обосновав свой отказ высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Выступление сенатора транслировал канал C-Span.

«Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США. Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара», — заявил Рэнд Пол.

Он обозначил важность взвешивания конгрессом всех затрат, которые понесут Штаты в случае принятия законопроекта, поскольку в нынешней ситуации страна не может позволить себе быть мировым жандармом в ущерб своему бюджету.

При этом он попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования на помощь украинской стороне, сенатор-демократ Чак Шумер отклонил данную инициативу.

Решение о предоставлении пакета помощи на сумму почти $40 млрд, между тем, переносится минимум до следующей недели.

11 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что выделенные Вашингтоном $40 млрд на военную помощь Киеву загонят Украину в неподъемные долги. Он напомнил о программе ленд-лиза, по которой данная сумма может расцениваться не как денежная помощь, а товар.

10 мая ведущий Fox News Такер Карлсон выразил недоумение по поводу того, что президент США Джо Байден намерен отправить в качестве помощи Киеву еще $40 млрд в то время, как «американцы не могут позволить купить мяса или солярки».

Накануне Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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