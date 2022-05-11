В ГД предрекли Украине долги после выделения США $40 млрд военной помощи

Выделенные Вашингтоном $40 млрд на военную помощь Киеву загонят Украину в неподъемные долги. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Эти $40 млрд загонят Украину в неподъемные долги. Надо помнить, что они идут по программе ленд-лиза, то есть это не деньги, а товар», — пояснил он.

Как отметил политик, США отдают Украине в аренду или передают в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение, но никак не деньги. Это оружие невозможно будет вернуть: оно будет уничтожено или устареет, добавил депутат.

«И Украина за это будет расплачиваться. Воюя, украинцы остаются еще должны США. И это выгодно США, но никак не Украине. Украине это невыгодно со всех сторон. Власти Украины загоняют свою страну и народ в кабалу, в бесконечные долги», — заключил Гусев.

9 мая президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Позднее Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти $40 млрд.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, США не проявляют «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».