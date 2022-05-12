Прямой эфир
Мир
Парламент Греции одобрил соглашение об увеличении войск США в регионе
Мир
Покидающая Белый дом Джен Псаки рассказала об угрозах в свой адрес
Мир
В Финляндии оценили вероятность прекращения поставок газа из РФ
Мир
Первого президента Украины Кравчука похоронят 17 мая
Общество
Жена нидерландского дипломата открыла косметологический кабинет в консульстве в Петербурге
Общество
Дачников предупредили о штрафах за «запущенные» участки
Интернет
В Латвии заблокируют российские соцсети
Спорт
Месси признали самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Мир
В Госдепе исключили возможность поставки ядерного оружия Украине
Спорт
В Омске состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
Великобритания сообщила о нежелании ввязываться в конфликт с Россией

Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище

Kronen Zeitung: канцлер Австрии Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у российской транснациональной энергетической компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», расположенное в Зальцбурге. Об этом 12 мая сообщает издание Kronen Zeitung.

«Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях»
Глава Минэнерго Николай Шульгинов — об экспорте газа, мерах поддержки ТЭК и продаже недвиждимости в Европе

По данным австрийской газеты, Нехаммер потребовал от российской компании заполнять хранилище сырьем, иначе оно будет передано другим провайдерам.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он.

Отмечается, что «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

7 мая сообщалось, что в Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа. Отмечалось, что газовые хранилища Австрии заполнены сегодня лишь на 20%, что является самым низким показателем в Европе.

Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80% от общего.

В то же время Австрия отказалась платить за российский газ в рублях. В настоящее время правительство страны активно работает с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций Евросоюза (ЕС).

При этом сообщается, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.

При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022