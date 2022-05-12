Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у российской транснациональной энергетической компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», расположенное в Зальцбурге. Об этом 12 мая сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным австрийской газеты, Нехаммер потребовал от российской компании заполнять хранилище сырьем, иначе оно будет передано другим провайдерам.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он.

Отмечается, что «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

7 мая сообщалось, что в Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа. Отмечалось, что газовые хранилища Австрии заполнены сегодня лишь на 20%, что является самым низким показателем в Европе.

Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80% от общего.

В то же время Австрия отказалась платить за российский газ в рублях. В настоящее время правительство страны активно работает с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций Евросоюза (ЕС).

При этом сообщается, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.

При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.