Уже 20 европейских компаний открыли счета для оплаты газа в рублях

Уже 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты российского газа в соответсвии с условиями Москвы, пишет 12 мая Bloomberg.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили предоставить документы, необходимые для их открытия», — сообщил источник агентства.

Как уточняется, в настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля. Платежи от других покупателей должны быть произведены позже в этом месяце.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа.

Изначально страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России. Однако вскоре СМИ сообщили, что 10 европейских компаний выполнили условие и открыли рублевые счета в «Газпромбанке».

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях. При этом ранее правительство ФРГ заверяло, что продолжает платить в евро.

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