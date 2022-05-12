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Первого президента Украины Кравчука похоронят 17 мая

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят 17 мая на Байковом кладбище в Киеве. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило издание «Страна.ua».

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Время похорон и место прощания пока не определено.

«Тело первого президента доставят из Мюнхена», — рассказал источник, близкий к семье политика.

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни. В конце июня 2021 года он перенес операцию на сердце. В сентябре его перевезли в Германию для реабилитации.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Он также является бывшим председателем Верховной рады и народным депутатом Украины, входящим во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной).

8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

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