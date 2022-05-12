Корреспондент «Известий» показал обстрел укрепрайона ВСУ из «Градов»

Бойцы Донецкой Народной Республики обрушили мощный удар из «Градов» на укрепрайон украинских военных в районе Авдеевки, откуда ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов Донецка. О работе артиллерийских расчетов в четверг, 12 мая, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

По словам журналиста, в Авдеевке у противника очень много укрепленных позиций и они могут их часто менять. Особенность работы артиллерии в этом направлении заключается в том, что сначала необходимо засечь, где именно в данный момент находится личный состав противника и только после этого открывать огонь. Данные о расположении боевиков военные получают с помощью беспилотников.

«Разведка велась при помощи беспилотного летательного аппарата. Он обнаружил цель. Нам передали координаты на пункт управления огнем, а дальше мы наводимся по цели», — пояснил командир расчета с позывным «Белый».

Первые два выстрела были пристрелочные. Затем наводчик скорректировал прицел и только после этого был произведен запуск оставшихся ракет по противнику. Всего было выпущено 40 ракет.

Ранее, 6 мая, корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал, как российские военные используют трофейный танк ВСУ во время специальной операции по защите Донбасса. Технику боевики бросили настолько поспешно, что оставили в нем полный боекомплект. Теперь танк стоит на вооружении ВС РФ и помогает российским бойцам отбивать атаки противника.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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