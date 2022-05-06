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Корреспондент «Известий» показал использование украинского танка ВС РФ

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Трофейный танк Вооруженных сил Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал 6 мая, как российские военные используют трофейный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время специальной операции по защите Донбасса.

Российские войска продолжают отодвигать части ВСУ от Снигиревки, чтобы защитить город от артиллерийских обстрелов украинских боевиков. Наступление развивается настолько успешно, что украинским радикалам приходится бросать собственные окопы и технику.

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Одним из трофеев, который достался российским военным, стал украинский танк. Боевики бросили его настолько поспешно, что оставили в нем полный боекомплект. Теперь этот танк стоит на вооружении Вооруженных сил России и помогает нашим бойцам отбивать атаки противника.

2 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал сожженную в Рубежном технику ВСУ. Вместе с боевой машиной пехоты были уничтожены несколько украинских бойцов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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