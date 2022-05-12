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Посольство РФ выразило протест из-за решения Латвии по советским мемориалам

Посольство РФ выразило протест из-за решения Латвии прекратить действие соглашения о защите мемориалов
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Посольство России выразило протест из-за решения Латвии прекратить действие соглашения о сохранении мемориалов.

«Посольство уже направило ноту в МИД ЛР, выразив решительный протест в связи с противоправными действиями сейма», — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Telegram-канале.

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В посольстве также отметили, что возмущены решением сейма Латвии в одностороннем порядке прекратить действие ст. 13 российско-латвийского межправительственного соглашения от 30 апреля 1994 года, которая предписывает латвийской стороне обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений.

«Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны «вурдалаками».

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника. 11 мая полиция перекрыла доступ к монументу Освободителям. В настоящее время у него дежурят машины полиции.

В Латвии запрещено публичное ношение георгиевских лент и проведение публичных акций ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

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