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Кадыров сообщил о взятии в плен бойцов теробороны на заводе «Заря» в ЛНР

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Фото: t.me/RKadyrov_95
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Несколько бойцов территориальной обороны Украины взяты в плен на пороховом заводе «Заря» в Луганской Народной Рреспублике (ЛНР). Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 12 мая, им будет позволено сообщить близким о том, что они живы.

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Кадыров также отметил, что в результате действий в районе завода «Заря» в Воеводовке была уничтожена значительная часть живой силы противника. Остальные при этом обратились в бегство.

«Также взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины. Они оказались умнее и сложили оружие, и поэтому будут жить», написал Кадыров в своем сообщении в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни оповестил о второй группе задержанных — пожарной бригаде. Как подчеркнул Кадыров, их никто не удосужился эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. Также он отметил, что эти мужчины остались в живых благодаря тому, что «российские военные сначала думают и затем стреляют».

11 мая Кадыров также заявил, что военнослужащие Луганской Народной Республики совместно с бойцами российского спецподразделения «Ахмат» взяли под контроль два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря» в ЛНР.

Также в среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил о блокировке остатков боевиков, выбитых из города Рубежное, на заводе «Заря». ВС РФ и бойцы Народной милиции ЛНР вышли к селу Воеводовка.

Ранее, 8 мая, боец Народной милиции республики рассказал военному корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину об обстановке в районе фабрики. Он отмечал, что украинские войска на заводе «накопали дотов, дзотов, укреплений, подземных коммуникаций» и ведут огонь как по военным, так и по мирному населению, обстреливая жилые массивы.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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