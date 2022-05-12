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Суд раскрыл условия условно-досрочного освобождения Улюкаева

Освобожденному по УДО Улюкаеву запрещено менять место жительства без разрешения ФСИН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В рамках условно-досрочного освобождения экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву запрещено менять место жительства без уведомления ФСИН. Об этом 12 мая сообщили в Московском районном суде Твери.

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«Постановлением наложены ограничения, а именно Улюкаев А.В. в течение оставшейся неотбытой части наказания обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, являться один раз в месяц в орган, осуществляющий контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, для регистрации», — отметили в суде.

Как уточняется, в случае нарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК РФ, условное освобождение может быть отменено, а осужденный направлен для исполнения оставшейся части наказания.

Ранее в четверг Улюкаев покинул исправительную колонию № 1 в Тверской области. Его увезли на автомобиле Range Rover.

Как отмечали в суде, решение о досрочном освобождении вступило в силу в 00:00 мск 12 мая. 11 мая был последний день для обжалования решения об УДО. В установленный законом срок апелляционных жалоб не поступило.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра было удовлетворена 27 апреля. Инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута. Прокуратура и ФСИН не возражали против его освобождения.

Экс-министр экономического развития России был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Как установил суд, он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Улюкаев вину не признал. В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета экс-министра, после чего тот оплатил штраф.

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