Российские ПВО сбили в районе острова Змеиный украинский «Байрактар-ТБ2»

В районе острова Змеиный российскими средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Об этом 12 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего, по его словам, средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой Народной Республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской Народной Республики (ЛНР), Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.

Кроме того, Конашенков отметил, что российскими Вооруженными силами перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.

По данным Минобороны на 12 мая, с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 ЗРК, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков рассказал, что средства ПВО уничтожили девять беспилотников украинских военных: четыре — в районе Балаклеи Харьковской области, три — в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один — в районе остова Змеиный и один «Байрактар-ТБ2» — в районе села Архангельское Николаевской области.

9 мая Вооруженные силы РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области в ходе воздушного боя. Кроме того, были уничтожены три беспилотника в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе которой будут использоваться традиционные вооружения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».