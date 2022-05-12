Адвокат Улюкаева приехала в колонию под Тверью

Адвокат экс-главы Министерства экономического развития Алексея Улюкаева прибыла в колонию под Тверью в четверг, 12 мая. В распоряжении «Известий» есть видео с места событий.

В 00:00 (мск) четверга решение о досрочном освобождении Улюкаева вступило в силу. В пресс-службе Московского районного суда Твери заявили, что 11 мая был последний день для обжалования решения об УДО.

29 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля. Как подчеркнули в суде, цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

Напомним, в декабре 2017 года Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд установил, что подсудимый требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр своей вины не признал и считает себя жертвой провокации. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, кроме того, на него наложили обязательства выплатить государству 130 млн рублей. Стоит отметить, что России впервые на скамье подсудимых оказался федеральный министр.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.